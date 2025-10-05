Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» впервые в своей истории пропустил три гола к 20-й минуте в чемпионате России

«Спартак» впервые в своей истории пропустил три гола к 20-й минуте в чемпионате России
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу армейцев. Красно-белые впервые в своей истории пропустил три гола к 20-й минуте в матче чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

На пятой минуте встречи вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче. На 11-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш отыграл один мяч.

Материалы по теме
«Спартак» забил второй мяч ЦСКА! Мегакамбэк в дерби близок! LIVE
Live
«Спартак» забил второй мяч ЦСКА! Мегакамбэк в дерби близок! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android