«Спартак» впервые в своей истории пропустил три гола к 20-й минуте в чемпионате России

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу армейцев. Красно-белые впервые в своей истории пропустил три гола к 20-й минуте в матче чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

На пятой минуте встречи вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче. На 11-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш отыграл один мяч.