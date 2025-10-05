Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Бёрнли, результат матча 5 октября 2025, счёт 2:1, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Дубль Малена помог «Астон Вилле» переиграть «Бёрнли» в матче АПЛ
Комментарии

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Бёрнли». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Китчен (Англия).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Мален – 25'     2:0 Мален – 63'     2:1 Угочукву – 78'    

Дониэлл Мален вывел хозяев поля вперёд на 25-й минуте, а на 63-й минуте он оформил дубль. Лесли Угочукву на 78-й минуте отыграл один мяч «Бёрнли».

После этой игры «Астон Вилла» с девятью очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Бёрнли» с четырьмя очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «вилланы» 19 октября сыграют в гостях с «Тоттенхэм Хотспур», «кларетовые» 18 октября примут на своём поле «Лидс Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android