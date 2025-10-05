Дубль Малена помог «Астон Вилле» переиграть «Бёрнли» в матче АПЛ

Окончен матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Бёрнли». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Китчен (Англия).

Дониэлл Мален вывел хозяев поля вперёд на 25-й минуте, а на 63-й минуте он оформил дубль. Лесли Угочукву на 78-й минуте отыграл один мяч «Бёрнли».

После этой игры «Астон Вилла» с девятью очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Бёрнли» с четырьмя очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «вилланы» 19 октября сыграют в гостях с «Тоттенхэм Хотспур», «кларетовые» 18 октября примут на своём поле «Лидс Юнайтед».