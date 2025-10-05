Тренер «Баварии» Компани прокомментировал разгромную победу над «Айнтрахтом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался после матча 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором его подопечные обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне со счётом 3:0. В этой игре вингер действующих чемпионов Германии Луис Диас забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо и были очень надёжны. Настрой был на высоте, и ребята очень помогали друг другу во многих моментах, особенно в защите в штрафной. Во втором тайме к нам вернулись радость от игры и наступательная энергия. Это всегда даёт нам прочный фундамент. Мы всегда стараемся играть как можно лучше. Мы победили, и это меня просто радует. Сегодня также стоит похвалить Луиса Диаса. С первых минут он был хорош и полностью отдавал себя игре, даже после того, как забил гол. Такая энергия и жажда победы вдохновляют всю команду. Именно такие игроки нужны, которые приносят пользу неделя за неделей», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

После этой встречи «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 18 очками. «Айнтрахт» с девятью очками занимает шестое место в таблице.