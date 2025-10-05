«Вулверхэмптон» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

Завершён матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Барт Вербрюгген на 21-й минуте отметился автоголом и обеспечил хозяевам поля преимущество, Ян Паул ван Хекке на 86-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии, «Брайтон энд Хоув Альбион» с девятью очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «волки» 18 октября сыграют в гостях с «Сандерлендом», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».