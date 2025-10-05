Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 5 октября 2025, счет 1:1, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Вулверхэмптон» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ
Завершён матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Вербрюгген – 21'     1:1 ван Хекке – 86'    

Барт Вербрюгген на 21-й минуте отметился автоголом и обеспечил хозяевам поля преимущество, Ян Паул ван Хекке на 86-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Вулверхэмптон» с двумя очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии, «Брайтон энд Хоув Альбион» с девятью очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «волки» 18 октября сыграют в гостях с «Сандерлендом», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Новости. Футбол
Все новости RSS

