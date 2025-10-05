«Эвертон» прервал рекордную беспроигрышную серию «Кристал Пэлас»

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. «Эвертон» одержал победу со счётом 2:1.
На 37-й минуте отличился полузащитник гостей Даниэль Муньос с передачи Исмаилы Сарра. На 76-й минуте нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс полузащитник Джек Грилиш, который забил на 90+3-й минуте. Таким образом, прервалась рекордная серия без поражений «Кристал Пэлас» во всех турнирах, которая насчитывала 19 матчей.
«Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Кристал Пэлас» находится на пятой строчке, заработав 12 очков. На первом месте располагается «Арсенал» (16).
