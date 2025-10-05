Скидки
Штутгарт — Хайденхайм, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:0, 6-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Штутгарт» минимально обыграл «Хайденхайм» в 6-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Хайденхайм». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер (Гамбург).

Германия — Бундеслига . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Эль-Ханнус – 65'    

Единственный гол в этой встрече на 65-й минуте забил Билал Эль-Ханнус.

После этой игры «Штутгарт» с 12 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Хайденхайм» с тремя очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре «Штутгарт» 18 октября сыграет в гостях с «Вольфсбургом», «Хайденхайм» в тот же день примет на своём поле «Вердер».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
