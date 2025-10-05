«Черноморец» разгромил «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Победу одержала команда гостей со счётом 4:1.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Александр Ломакин на четвёртой минуте. Хавбек «Черноморца» Илья Родионов сравнял счёт на 38-й минуте. Нападающий гостей Саид Алиев сделал дубль, отличившись в конце первого тайма на 45+3-й минуте и на 54-й минуте. Форвард Олег Николаев забил четвёртый гол новороссийцев на 64-й минуте.

«Черноморец» набрал 15-е очко в сезоне. Команда из Новороссийска располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Торпедо» девять набранных очков. Московская команда занимает 17-е место в таблице.