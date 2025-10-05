Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Торпедо — Черноморец, результат матча 5 октября 2025, счет 1:4, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» разгромил «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги
Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Победу одержала команда гостей со счётом 4:1.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 4
Черноморец
Новороссийск
1:0 Ломакин – 4'     1:1 Родионов – 38'     1:2 Алиев – 45+3'     1:3 Алиев – 54'     1:4 Николаев – 64'    

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Александр Ломакин на четвёртой минуте. Хавбек «Черноморца» Илья Родионов сравнял счёт на 38-й минуте. Нападающий гостей Саид Алиев сделал дубль, отличившись в конце первого тайма на 45+3-й минуте и на 54-й минуте. Форвард Олег Николаев забил четвёртый гол новороссийцев на 64-й минуте.

«Черноморец» набрал 15-е очко в сезоне. Команда из Новороссийска располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Торпедо» девять набранных очков. Московская команда занимает 17-е место в таблице.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
