«Рома» обыграла «Фиорентину» в матче 6-го тура Серии А

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Рома». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу одержала команда гостей со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил Мойзе Кин. Форвард «фиалок» отличился на 14-й минуте. На 22-й минуте полузащитник гостей Матиас Соуле с передачи Артёма Довбика сравнял счёт. Хавбек Бриан Кристанте вывел римлян вперёд на 30-й минуте. Отметим, что Матиас Соуле набрал 1+1 по системе «гол+пас».

«Рома» набрала 15-е очко в сезоне. Команда из Рима возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Фиорентины» три очка. Подопечные Стефано Пиоли занимают 17-е место в турнирной таблице.