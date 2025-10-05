Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Рома, результат матча 5 октября 2025, счет 1:2, 6-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Фиорентину» в матче 6-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Рома». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу одержала команда гостей со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Кин – 14'     1:1 Соуле – 22'     1:2 Кристанте – 30'    

Первый гол в матче забил Мойзе Кин. Форвард «фиалок» отличился на 14-й минуте. На 22-й минуте полузащитник гостей Матиас Соуле с передачи Артёма Довбика сравнял счёт. Хавбек Бриан Кристанте вывел римлян вперёд на 30-й минуте. Отметим, что Матиас Соуле набрал 1+1 по системе «гол+пас».

«Рома» набрала 15-е очко в сезоне. Команда из Рима возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Фиорентины» три очка. Подопечные Стефано Пиоли занимают 17-е место в турнирной таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рома» дома уступила «Лиллю» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android