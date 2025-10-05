«Тулуза» вырвала победу в матче Лиги 1 с «Лионом», забив в компенсированное время

Окончен матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Тулуза». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Леонар (Франция).

Малик Фофана на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Эмерсонн Коррейя да Силва на 87-й минуте сравнял счёт, а на 90+6-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Лион» с 15 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции, «Тулуза» с 10 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Лион» 18 октября сыграет в гостях с «Ниццей», «Тулуза» 19 октября примет на своём поле «Метц».