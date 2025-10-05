Скидки
Главная Футбол Новости

Лион — Тулуза, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:2, 7-й тур чемпионата Франции 2025/2026

«Тулуза» вырвала победу в матче Лиги 1 с «Лионом», забив в компенсированное время
Комментарии

Окончен матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Тулуза». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Леонар (Франция).

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Фофана – 24'     1:1 Коррейя да Силва – 87'     1:2 Коррейя да Силва – 90+6'    

Малик Фофана на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Эмерсонн Коррейя да Силва на 87-й минуте сравнял счёт, а на 90+6-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Лион» с 15 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции, «Тулуза» с 10 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Лион» 18 октября сыграет в гостях с «Ниццей», «Тулуза» 19 октября примет на своём поле «Метц».

