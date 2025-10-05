Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Спартак»: армейцы произвели замену Акинфеева из-за травмы на 60-й минуте

ЦСКА — «Спартак»: армейцы произвели замену Акинфеева из-за травмы на 60-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 3:2 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

На 60-й минуте армейцы произвели замену вратаря Игоря Акинфеева из-за травмы, его место на поле занял Владислав Тороп. Ранее, на пятой минуте, вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче и вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте Жедсон Фернандеш отыграл один мяч. Данил Круговой оформил дубль на 41-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку в начале атаки была зафиксирована игра рукой. На 57-й минуте Ливай Гарсия сократил отставание красно-белых.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Спартак» в сумасшедшем дерби! И вернулся на первое место в РПЛ
Live
ЦСКА обыграл «Спартак» в сумасшедшем дерби! И вернулся на первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android