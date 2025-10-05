ЦСКА — «Спартак»: армейцы произвели замену Акинфеева из-за травмы на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 3:2 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте армейцы произвели замену вратаря Игоря Акинфеева из-за травмы, его место на поле занял Владислав Тороп. Ранее, на пятой минуте, вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче и вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте Жедсон Фернандеш отыграл один мяч. Данил Круговой оформил дубль на 41-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку в начале атаки была зафиксирована игра рукой. На 57-й минуте Ливай Гарсия сократил отставание красно-белых.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).