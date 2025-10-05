Скидки
Главная Футбол Новости

Севилья — Барселона, результат матча 5 октября 2025, счет 4:1, Примера 2025-2026

«Барселона» крупно проиграла «Севилье» в Ла Лиге, Левандовски не забил пенальти
Комментарии

Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Севилья» одержала победу со счётом 4:1.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 13'     2:0 Ромеро – 36'     2:1 Рашфорд – 45+7'     3:1 Кармона – 90'     4:1 Адамс – 90+6'    

В составе «Севильи» отличились Алексис Санчес (с пенальти), Исаак Ромеро, Хосе Анхель Кармона и Акор Адамс. За «Барселону» забил Маркус Рашфорд. На 76-й минуте нападающий гостей Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.

