«Барселона» крупно проиграла «Севилье» в Ла Лиге, Левандовски не забил пенальти

Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Севилья» одержала победу со счётом 4:1.

В составе «Севильи» отличились Алексис Санчес (с пенальти), Исаак Ромеро, Хосе Анхель Кармона и Акор Адамс. За «Барселону» забил Маркус Рашфорд. На 76-й минуте нападающий гостей Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.