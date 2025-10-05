29 207 зрителей посетили дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ

Матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак», посетили 29 207 зрителей. Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 3:2 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).