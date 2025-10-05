29 207 зрителей посетили дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ
Поделиться
Матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак», посетили 29 207 зрителей. Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 3:2 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.
В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).
Комментарии
- 5 октября 2025
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:11
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:54
-
17:51