Арбитр Федотов — о борьбе Умярова в штрафной ЦСКА: никакого пенальти тут не было

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал один из эпизодов матча 11-го тура РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости счёт 3:2 в пользу армейцев. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В моменте с единоборством Умярова в штрафной площади первым на мяче был игрок ЦСКА, а дальше Умяров попал ему по ноге. Позиция у Чистякова была идеальной. Плюс, даже если человек не может на повторе разглядеть, кто был первым на мяче, можно посмотреть, куда дальше пошёл мяч. Если бы в мяч сыграл Умяров – он бы пошёл вперёд и вверх, а он пошёл вертикально вверх. Так что никакого пенальти тут не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.