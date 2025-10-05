Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов — о борьбе Умярова в штрафной ЦСКА: никакого пенальти тут не было

Арбитр Федотов — о борьбе Умярова в штрафной ЦСКА: никакого пенальти тут не было
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал один из эпизодов матча 11-го тура РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости счёт 3:2 в пользу армейцев. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«В моменте с единоборством Умярова в штрафной площади первым на мяче был игрок ЦСКА, а дальше Умяров попал ему по ноге. Позиция у Чистякова была идеальной. Плюс, даже если человек не может на повторе разглядеть, кто был первым на мяче, можно посмотреть, куда дальше пошёл мяч. Если бы в мяч сыграл Умяров – он бы пошёл вперёд и вверх, а он пошёл вертикально вверх. Так что никакого пенальти тут не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Спартак» в сумасшедшем дерби! И вернулся на первое место в РПЛ
Live
ЦСКА обыграл «Спартак» в сумасшедшем дерби! И вернулся на первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android