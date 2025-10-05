Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Лилль — ПСЖ: онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 21:45

«Лилль» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45
Сегодня, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
«Лилль» с 10 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона французского первенства, «Пари Сен-Жермен» с 15 очками располагается на втором месте.

В предыдущем туре «Лилль» уступил «Лиону» (0:1), «ПСЖ» обыграл «Осер» (2:0).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
