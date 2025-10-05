Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Первая лига 2025/2026: результаты на 5 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 5 октября
Сегодня, 5 октября, состоялись четыре матча 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Первой лиги 5 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 3:1;
«Сокол» — «Арсенал» Тула — 1:1;
«Торпедо» Москва — «Черноморец» — 1:4;
«Нефтехимик» — «Ротор» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), третьим — екатеринбургский «Урал» (24), четвёртым — «Челябинск» (22). В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (9), московское «Торпедо» (9) и «Чайка» из Песчанокопского (8).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
