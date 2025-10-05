Гендиректор «Спартака» Олег Малышев покинет клуб

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

48-летний Олег Малышев занимает пост генерального директора «Спартака» с 2023 года. Одним из кандидатов на его замену является Антон Мишнов из «Лукойла».

Сегодня, 5 октября, «Спартак» проиграл московскому ЦСКА в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка за аналогичное количество игр.