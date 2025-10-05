Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев покинет клуб

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев покинет клуб
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

48-летний Олег Малышев занимает пост генерального директора «Спартака» с 2023 года. Одним из кандидатов на его замену является Антон Мишнов из «Лукойла».

Сегодня, 5 октября, «Спартак» проиграл московскому ЦСКА в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка за аналогичное количество игр.

