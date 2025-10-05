«Балтика» — «Динамо» Мх: Брайан Хиль открыл счёт на 41-й минуте с пенальти

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Брайан Хиль на 41-й минуте, реализовав пенальти.

После 10 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 17 очков и занимает седьмое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Андрея Талалаева уступила ЦСКА со счётом 0:1, а подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью с «Сочи» (0:0).