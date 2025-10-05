Тренер «Торпедо» Парфёнов высказался о поражении в матче Первой лиги с «Черноморцем»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов подвёл итог матча 13-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» (1:4).

«Хорошо начали матч, первые 20 минут действовали активно, создавали давление и моменты. Но такие отрезки нужно «дожимать», использовать свои шансы. После того как не забили, отдали инициативу, перестали успевать, начали проигрывать единоборства. Отсюда — быстрые атаки соперника и пропущенные мячи.

При разборе видно, что в каждом эпизоде у нас было численное преимущество, но мы не доигрывали эпизоды. Когда соперник атакует вчетвером, а у нас шестеро-семеро в обороне, нельзя позволять игроку просто пробегать мимо — нужно играть до конца, быть жёстче в стыках, плотнее в единоборствах.

Первые 20 минут мы проводили игру на чужой половине поля, контролировали мяч, создавали давление. Но дали сопернику почувствовать уверенность — и опытная команда этим воспользовалась. После перерыва перестроились, пытались исправить ситуацию, но упустили «чувство игры» и получили два мяча после дальних ударов, в этих эпизодах сложно предъявить претензии вратарю. Однако если посмотреть хронологию, эти голы начинались с проигранных подборов и вторых мячей — того, на чём мы делали акцент всю неделю. Это то, в чём нам нужно прибавлять», — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Торпедо».