В ЦСКА высказались о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о ситуации с травмой голкипера армейцев Игоря Акинфеева после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-синие обыграли «Спартак» со счётом 3:2, несмотря на замену на 62-й минуте основного вратаря из-за повреждения.

«Акинфеев просто подвернул голеностоп. Будем позже разбираться. Надеюсь, что всё обойдётся. К счастью, это не выглядит как что-то серьёзное. Пока ничего не можем сказать точно. Возможно, снимок будем делать завтра. Мы обязательно обо всём сообщим», — приводит слова Безуглова Sport24.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.