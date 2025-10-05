В ЦСКА высказались о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»
Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о ситуации с травмой голкипера армейцев Игоря Акинфеева после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-синие обыграли «Спартак» со счётом 3:2, несмотря на замену на 62-й минуте основного вратаря из-за повреждения.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Акинфеев просто подвернул голеностоп. Будем позже разбираться. Надеюсь, что всё обойдётся. К счастью, это не выглядит как что-то серьёзное. Пока ничего не можем сказать точно. Возможно, снимок будем делать завтра. Мы обязательно обо всём сообщим», — приводит слова Безуглова Sport24.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.
