Тренер «Спартака» Сакич: первые 20 минут на поле была одна команда — ЦСКА

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о поражении в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли со счётом 2:3.

«Тяжёлое поражение. Первые 15-20 минут на поле была одна команда — ЦСКА. Соперник прессинговал, совершил перехваты, которые вылились в гол и пенальти», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка за аналогичное количество игр.