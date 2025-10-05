Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич объяснил поражение в дерби с ЦСКА

Тренер «Спартака» Сакич объяснил поражение в дерби с ЦСКА
Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«ЦСКА вошёл в игру намного лучше. У них всё получалось, был настрой. Очень сложно что-то противопоставить, когда это накладывается на качество команды. Мы понимали, за счёт чего может выиграть ЦСКА, готовились к матчу. Но сегодня не получилось.

Мы вышли в три центральных защитника. Потому что это исходило из того, как играет вингер ЦСКА. Было логично так расположить команду. Кто должен был держать вингеров ЦСКА? Против Глебова — Джику, а против Кругового — Литвинов», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА победил «Спартак» в матче РПЛ с пятью голами
