Тренер «Спартака» Сакич объяснил поражение в дерби с ЦСКА

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«ЦСКА вошёл в игру намного лучше. У них всё получалось, был настрой. Очень сложно что-то противопоставить, когда это накладывается на качество команды. Мы понимали, за счёт чего может выиграть ЦСКА, готовились к матчу. Но сегодня не получилось.

Мы вышли в три центральных защитника. Потому что это исходило из того, как играет вингер ЦСКА. Было логично так расположить команду. Кто должен был держать вингеров ЦСКА? Против Глебова — Джику, а против Кругового — Литвинов», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.