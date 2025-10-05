Тренер вратарей ЦСКА: Акинфеев подвернул голеностоп, но никакой больницы — нормально всё

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о замене голкипера Игоря Акинфеева в матче 11-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:2).

«Слава богу, всё нормально. Положили лёд, надеемся, что всё будет хорошо. Игорь подвернул голеностоп. Не могу сказать, насколько всё серьёзно, об этом расскажут врачи. Но никакой больницы! Нормально всё!» — передаёт слова Крамаренко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.