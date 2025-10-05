Тренер «Спартака» Сакич высказался о замене Барко в концовке матча с ЦСКА

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич объяснил замену Эсекьеля Барко на 88-й минуте в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли со счётом 2:3.

«Мы выпустили Заболотного и Мартинса, потому что надеялись на подачу с фланга. К сожалению, на поле реализуется не всё, что задумываешь, потому что есть соперник», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре красно-синие 18 октября сыграют в гостях с «Локомотивом», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Ростов».