«Дарили много мячей «Спартаку». Челестини прокомментировал победу ЦСКА в дерби

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно победы своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).
«Несмотря на три гола к 18-й минуте, мы не играли так, как хотели. Мы давали много длинных передач, нам не хватало терпения. Нам не доставало спокойствия. Много мячей мы дарили «Спартаку». У них хорошая команда, у нас были проблемы в прессинге. Зачастую мы не соглашались с тем, чтобы играть один в один. В среднем блоке мы не были столь компактны. Вот с этими деталями нам было сложно.
После трёх голов матч оставался открытым. Если бы мы забили четвёртый… С одной стороны, я отношусь более-менее к матчу — могли бы лучше. Нам есть куда расти и прибавлять. Это позитивный момент на будущее», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
