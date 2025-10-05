Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Дарили много мячей «Спартаку». Челестини прокомментировал победу ЦСКА в дерби

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно победы своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Несмотря на три гола к 18-й минуте, мы не играли так, как хотели. Мы давали много длинных передач, нам не хватало терпения. Нам не доставало спокойствия. Много мячей мы дарили «Спартаку». У них хорошая команда, у нас были проблемы в прессинге. Зачастую мы не соглашались с тем, чтобы играть один в один. В среднем блоке мы не были столь компактны. Вот с этими деталями нам было сложно.

После трёх голов матч оставался открытым. Если бы мы забили четвёртый… С одной стороны, я отношусь более-менее к матчу — могли бы лучше. Нам есть куда расти и прибавлять. Это позитивный момент на будущее», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

