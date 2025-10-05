Челестини оценил выход защитника ЦСКА Лукина на замену в матче со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о выходе защитника Матвея Лукина на замену в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Лукин сыграл в Кубке 90 минут. Он набирает игровое время. Но очевидно, что я не сделал ему подарок, как Кармо или Родриго. Они зашли в матч не в самый лёгкий момент. Ребята провели хорошую работу. Родриго отобрал много мячей, а Кармо — контролировал. Лукин сыграл очень безопасно», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:11
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:54