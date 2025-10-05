Челестини оценил выход защитника ЦСКА Лукина на замену в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о выходе защитника Матвея Лукина на замену в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

«Лукин сыграл в Кубке 90 минут. Он набирает игровое время. Но очевидно, что я не сделал ему подарок, как Кармо или Родриго. Они зашли в матч не в самый лёгкий момент. Ребята провели хорошую работу. Родриго отобрал много мячей, а Кармо — контролировал. Лукин сыграл очень безопасно», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.