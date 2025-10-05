Тренер ЦСКА Челестини высказался о повреждениях Мусаева и Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о травмах нападающего Тамерлана Мусаева и вратаря Игоря Акинфеева, полученных в матче 11-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:2).

«У Мусаева мышечное повреждение. Почувствовал как укол при спринте. Не знаю, что у Акинфеева — либо голеностоп, либо колено. Не знаем, это просто подворот или что-то серьёзное», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Мусаев был заменён на седьмой минуте встречи. Акинфеев покинул поле на 62-й минуте.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.