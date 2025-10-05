Врач ЦСКА Безуглов рассказал, сколько времени понадобится Акинфееву на восстановление

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о замене голкипера Игоря Акинфеева в матче 11-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:2).

«Игорь в моменте подвернул сустав голеностопа. Надрыв связок. Завтра посмотрим за динамикой. Настроение оптимистичное. Думаю, 10-14 дней и будет всё хорошо. Нельзя загадывать, сможет ли восстановиться к «Локомотиву». Будем смотреть по ситуации. Через неделю определимся», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.