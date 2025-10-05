Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Тренер ЦСКА Челестини: слава богу, Глебов не поедет в сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини перед перерывом на матчи сборных отметил влияние отъезда игроков в расположение своих национальных команд на процесс восстановления.

«13 игроков уезжают в национальную сборную. Слава богу, Глебов не поедет. А у других игроков не будет времени на отдых. Это проблема для нас. Мы восстановим наших игроков. У других будет возможность поиграть в эту паузу — у тех, кто не получает игровую практику», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

