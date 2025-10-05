Форвард ЦСКА Мусаев ответил на вопрос о здоровье после травмы в дерби со «Спартаком»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своём состоянии после матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команды обыграла столичный «Спартак» (3:2).

— Как здоровье?

— Бывало и лучше, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Форвард армейцев был заменён в дерби на седьмой минуте из-за повреждения. Кроме него, травму получил вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, который покинул поле на 62-й минуте встречи.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.