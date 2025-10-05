Тренер ЦСКА Челестини: травмы забрали у меня два слота на замену

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о повреждениях голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Тамерлана Мусаева в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).
«У меня забрали два слота на замену из-за травм. Пришлось заменять вратаря, потому что потом я бы не смог. Это наложило определённые условия, как играть потом. Но всё получилось благополучно. Алеррандо сумел закончить матч. Так что замены Мусаева и Акинфеева не повлияли на ход матча», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.
- 5 октября 2025
