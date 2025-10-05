«Мы возглавляем таблицу, и нам это нравится». Челестини — о первом месте ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды: армейцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
«Мы работаем на июнь. Девять лет ЦСКА не может стать чемпионом. Значит, что-то происходит. Надо быть скромными, но это не значит, что у нас нет амбиций. Мы две недели будем оставаться лидерами в таблице. Но мы можем расти, знаем, куда нам двигаться. Есть команды сильные, но это не означает, что невыполнимо. Но что это наша обязанность — так не надо говорить. А в июне посмотрим. Пока мы хорошо выступаем. Мы уважаем своих соперников. Мы возглавляем турнирную таблицу, и нам это нравится», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
