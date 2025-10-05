Врач ЦСКА Безуглов рассказал о характере травмы Тамерлана Мусаева

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме нападающего армейцев Тамерлана Мусаева после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«У Мусаева повреждение задней мышцы бедра. Мы с врачами сборной уже на связи. Сегодня вечером будет МРТ. Диагноз понятен, степень определим. Надеюсь, в сборную он не поедет, потому что травма. В сборной он не помощник. После МРТ определим срок лечения. Порядка двух-трёх недель», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Форвард красно-синих покинул поле на седьмой минуте встречи.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.