Врач ЦСКА Безуглов ответил, поедет ли Игорь Дивеев в сборную России

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли защитник армейцев Игорь Дивеев после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) принять участие в ближайшем сборе национальной команды России.

«В сборную поедут все, потому что это честь. Но у Игоря Дивеева есть проблема с голеностопом, он из-за этого пропускает матчи Кубка. Мы его подвели к «Спартаку», потому что это дерби, нельзя пропускать. Сейчас выражен болевой синдром, на связи с врачами сборной. Следующие минимум пять-шесть дней он будет проходить курс физиотерапии, а дальше будем решать, насколько он помощник в сборной», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.