Врач ЦСКА Безуглов ответил, поедет ли Игорь Дивеев в сборную России
Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли защитник армейцев Игорь Дивеев после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) принять участие в ближайшем сборе национальной команды России.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«В сборную поедут все, потому что это честь. Но у Игоря Дивеева есть проблема с голеностопом, он из-за этого пропускает матчи Кубка. Мы его подвели к «Спартаку», потому что это дерби, нельзя пропускать. Сейчас выражен болевой синдром, на связи с врачами сборной. Следующие минимум пять-шесть дней он будет проходить курс физиотерапии, а дальше будем решать, насколько он помощник в сборной», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
