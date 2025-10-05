Игрок «Спартака» Джику остался разочарован поражением в дерби с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о поражении в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (3:2).

«Это моё второе дерби. В каждом очень хочется и важно победить. К сожалению, не получилось. Я разочарован.

Мы пропустили три гола, не могу это объяснить. Но мы не пали духом, нельзя было просто смириться с ситуацией. Мы забили гол в первом тайме, ещё один — во втором. Могли забить и третий», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.