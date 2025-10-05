Тренер ЦСКА Челестини: жду от Алеррандро большего

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) высказался об игре бразильского нападающего своей команды Алеррандро.

«Алеррандро убился, бегая. Матч был тяжёлым, у нас не было контроля. Он заработал пенальти, но жду от него большего. Поэтому и говорю, что надо работать со скромностью. У нас много молодых игроков. Кармо — 18 лет! Глебову — 20. Круговой, считайте, дедушка. Поэтому я говорю, что у нас есть амбиции, желание и энергия, но нужно терпение. Надеюсь, молодые ребята нам много дадут», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

25-летний форвард армейцев забил один гол и отдал одну результативную передачу в девяти матчах РПЛ.