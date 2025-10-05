Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: жду от Алеррандро большего

Тренер ЦСКА Челестини: жду от Алеррандро большего
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) высказался об игре бразильского нападающего своей команды Алеррандро.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Алеррандро убился, бегая. Матч был тяжёлым, у нас не было контроля. Он заработал пенальти, но жду от него большего. Поэтому и говорю, что надо работать со скромностью. У нас много молодых игроков. Кармо — 18 лет! Глебову — 20. Круговой, считайте, дедушка. Поэтому я говорю, что у нас есть амбиции, желание и энергия, но нужно терпение. Надеюсь, молодые ребята нам много дадут», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

25-летний форвард армейцев забил один гол и отдал одну результативную передачу в девяти матчах РПЛ.

