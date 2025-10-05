Защитник «Спартака» Джику: по-моему, пенальти не было

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал назначение пенальти Артёмом Чистяковым на 12-й минуте в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (2:3). 11-метровый удар реализовал полузащитник армейцев Иван Обляков.

«Мы знали, что ЦСКА играет быстро. Старались прессинговать, и, если потерять концентрацию, очень легко пропустить быструю атаку.

По-моему, пенальти не было. Игрок смотрел на мяч и не пытался сыграть в соперника. Но это решение судьи, и мы должны его уважать», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.