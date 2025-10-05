Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Гарсия не смог объяснить три пропущенных гола от ЦСКА в начале матча

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия дал комментарий на тему трёх пропущенных голов в начале матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Была тяжёлая игра, как мы и предполагали заранее. Нам надо было победить, но, к сожалению, мы не смогли этого сделать. Разговоры о судействе не имеют значения. Не знаю, как объяснить то, что мы пропустили три мяча к 15-й минуте», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке. В следующем туре красно-синие 18 октября сыграют в гостях с «Локомотивом», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Ростов».

