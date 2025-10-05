Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: «Спартак» создал нам проблемы

Тренер ЦСКА Челестини: «Спартак» создал нам проблемы
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Надо хорошо читать матч. Он был абсолютно одинаковым с первой и последней минуты. У нас было 15 минут большего контроля. Тут я думал, что у нас будет всё хорошо. Но «Спартак» создал нам проблемы. Это не они нам что-то подарили, а мы хорошо сделали свою работу. «Спартак» не подсел, продолжил. У нас были проблемы, чтобы их сдерживать. С мячом мы не проводили ту игру, которую проводим обычно. Моя команда могла бы действовать с мячом лучше. Мы мучались, приходилось играть в напряжении. Уверен, мои игроки могут играть лучше», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android