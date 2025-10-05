Тренер ЦСКА Челестини: «Спартак» создал нам проблемы

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

«Надо хорошо читать матч. Он был абсолютно одинаковым с первой и последней минуты. У нас было 15 минут большего контроля. Тут я думал, что у нас будет всё хорошо. Но «Спартак» создал нам проблемы. Это не они нам что-то подарили, а мы хорошо сделали свою работу. «Спартак» не подсел, продолжил. У нас были проблемы, чтобы их сдерживать. С мячом мы не проводили ту игру, которую проводим обычно. Моя команда могла бы действовать с мячом лучше. Мы мучались, приходилось играть в напряжении. Уверен, мои игроки могут играть лучше», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.