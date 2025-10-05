Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джику: конечно, «Спартак» в чемпионской гонке, матчи не кончились

Джику: конечно, «Спартак» в чемпионской гонке, матчи не кончились
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о положении команды в Мир Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 11-го тура со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли в московском дерби со счётом 2:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Конечно, мы в чемпионской гонке. Есть отставание, но и матчи не кончились. Сейчас перерыв, а затем нам важно будет перестроиться и выиграть следующий матч», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android