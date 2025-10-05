Джику: конечно, «Спартак» в чемпионской гонке, матчи не кончились

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о положении команды в Мир Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 11-го тура со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли в московском дерби со счётом 2:3.

«Конечно, мы в чемпионской гонке. Есть отставание, но и матчи не кончились. Сейчас перерыв, а затем нам важно будет перестроиться и выиграть следующий матч», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.