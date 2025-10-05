Челестини оценил выход вратаря ЦСКА Торопа в дерби после травмы Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре вратаря Владислава Торопа в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2). Голкипер армейцев заменил Игоря Акинфеева на 62-й минуте из-за повреждения.

«Опыт нельзя купить в супермаркете. Надо играть матчи. Войти в дерби со счётом 3:2, когда легенда клуба покидает поле — не лучшая ситуация для Торопа. Он молодой, поэтому нормально, что в какой-то момент он нервничает. Видел, что на других полевых игроках давление сказывается. Вот в этом надо прибавлять. Тороп делает хорошие вещи. После ошибки с «Акроном» у него было напряжение, но это нормально. Потихоньку он понимает, что я от него хочу. У нас с ним есть беседы, смотрим видео. Я очень им доволен», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.