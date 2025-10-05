Скидки
Главная Футбол Новости

Милан Гаич: не сомневался, что ЦСКА заберёт три очка в дерби со «Спартаком»

Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился эмоциями от победы в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Тяжёлая игра, как и каждое дерби. Просто идеальное начало игры. Это настоящий ЦСКА! Именно так мы и должны начинать каждую игру. К 20-й минуте 3:0, уверен, если бы мы не пропустили со стандарта, забили бы ещё больше до перерыва. А после пропущенного гола всё стало по-другому. «Спартак» — тоже хорошая команда, было сложно до конца. Но в целом я не сомневался, что мы заберём три очка, таких вопросов даже не было», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

