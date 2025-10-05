Милан Гаич: не сомневался, что ЦСКА заберёт три очка в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился эмоциями от победы в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«Тяжёлая игра, как и каждое дерби. Просто идеальное начало игры. Это настоящий ЦСКА! Именно так мы и должны начинать каждую игру. К 20-й минуте 3:0, уверен, если бы мы не пропустили со стандарта, забили бы ещё больше до перерыва. А после пропущенного гола всё стало по-другому. «Спартак» — тоже хорошая команда, было сложно до конца. Но в целом я не сомневался, что мы заберём три очка, таких вопросов даже не было», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.