Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Гаич: испугался, что у Игоря Акинфеева заболело колено

Защитник ЦСКА Гаич: испугался, что у Игоря Акинфеева заболело колено
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился эмоциями от замены из-за травмы основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Сначала я испугался, что у Игоря заболело колено. Потом спросил у него, он сказал, что голеностоп. Это большая потеря для нас, особенно в такой игре. Но Слава Тороп вышел и делал работу до конца», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Акинфеев покинул поле на 62-й минуте при счёте 3:2. Вместо него вышел Владислав Тороп, который не позволил красно-белым восстановить равенство на табло.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.

Материалы по теме
Врач ЦСКА Безуглов рассказал, сколько времени понадобится Акинфееву на восстановление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android