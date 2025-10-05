Защитник ЦСКА Гаич: испугался, что у Игоря Акинфеева заболело колено

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился эмоциями от замены из-за травмы основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«Сначала я испугался, что у Игоря заболело колено. Потом спросил у него, он сказал, что голеностоп. Это большая потеря для нас, особенно в такой игре. Но Слава Тороп вышел и делал работу до конца», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Акинфеев покинул поле на 62-й минуте при счёте 3:2. Вместо него вышел Владислав Тороп, который не позволил красно-белым восстановить равенство на табло.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.