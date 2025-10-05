Защитник ЦСКА Гаич: испугался, что у Игоря Акинфеева заболело колено

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился эмоциями от замены из-за травмы основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).
«Сначала я испугался, что у Игоря заболело колено. Потом спросил у него, он сказал, что голеностоп. Это большая потеря для нас, особенно в такой игре. Но Слава Тороп вышел и делал работу до конца», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Акинфеев покинул поле на 62-й минуте при счёте 3:2. Вместо него вышел Владислав Тороп, который не позволил красно-белым восстановить равенство на табло.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.
- 5 октября 2025
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
20:05
-
20:04
-
20:04
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23