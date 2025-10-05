Гаич: я счастлив, что играю за ЦСКА — сегодня кайфовал от матча со «Спартаком»
Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Мы попытаемся остаться на первом месте до конца. Победа над «Спартаком» — большой шаг. Но это только 11-й тур, впереди много матчей.
У каждого своё мнение о качестве игры, я его уважаю. Но я просто кайфовал от игры сегодня. Я счастлив, что сегодня играю за ЦСКА. Когда вижу, как молодые пацаны играют… Мы — футболисты постарше — просто не хотим им мешать (улыбается). Очень важная причина результата — каждый из нас знает свою роль», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
