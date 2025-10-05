Гаич: я счастлив, что играю за ЦСКА — сегодня кайфовал от матча со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

«Мы попытаемся остаться на первом месте до конца. Победа над «Спартаком» — большой шаг. Но это только 11-й тур, впереди много матчей.

У каждого своё мнение о качестве игры, я его уважаю. Но я просто кайфовал от игры сегодня. Я счастлив, что сегодня играю за ЦСКА. Когда вижу, как молодые пацаны играют… Мы — футболисты постарше — просто не хотим им мешать (улыбается). Очень важная причина результата — каждый из нас знает свою роль», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.