Челестини рассказал о внимании со стороны болельщиков ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) рассказал о внимании к себе со стороны болельщиков армейцев.

«Да, чувствовалось, когда стадион полный. Когда меня останавливали за неделю до матча, ощущал, что скоро дерби. Останавливали сделать фото, автографы, говорили: «Хорошо, спасибо, но надо выиграть». В «Базеле» у меня было то же самое. Я сказал ребятам: «Идите, получайте удовольствие». Мы работаем, чтобы играть такие матчи», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.