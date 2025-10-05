Челестини рассказал о внимании со стороны болельщиков ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) рассказал о внимании к себе со стороны болельщиков армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Да, чувствовалось, когда стадион полный. Когда меня останавливали за неделю до матча, ощущал, что скоро дерби. Останавливали сделать фото, автографы, говорили: «Хорошо, спасибо, но надо выиграть». В «Базеле» у меня было то же самое. Я сказал ребятам: «Идите, получайте удовольствие». Мы работаем, чтобы играть такие матчи», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
20:05
-
20:04
-
20:04
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23