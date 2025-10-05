Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Балтика — Динамо Мх, результат матча 5 октября 2025, счет 2:0, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в 11-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержала калининградская команда.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Хиль – 41'     2:0 Оффор – 90+1'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Брайан Хиль на 41-й минуте. На 90+1-й минуте нигерийский форвард Чинонсо Оффор закрепил победу калининградской команды, забив второй гол.

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится с «Рубином» на выезде. Игра пройдёт 19 октября. Подопечные Хасанби Биджиева проведут свой матч 18 октября с «Краснодаром».

Комментарии
