ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Круговой прокомментировал победу над «Спартаком» в дерби

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Хорошая игра, хороший первый тайм. Заслуженно победили, тяжело было во втором тайме, но мы хорошо оборонялись. Не сказал бы, что была задача забить столько за первые 15 минут, но очень хорошо, что мы реализовали свои моменты», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.

