Игрок ЦСКА Круговой: ждём Акинфеева на поле как можно скорее

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о травме голкипера армейцев Игоря Акинфеева, которую тот получил в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Из-за повреждения вратаря заменили на 60-й минуте, его место на поле занял Владислав Тороп.

«Сначала не понял момент с травмой Акинфеева. Пропустили гол, а потом смотрю — Владимирович лежит. Но вроде голеностоп, ждём его как можно скорее», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.