Матвей Кисляк отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

«Может, кто-то ждал закрытой игры. Но для болельщиков это было лучше. После 3:0 мы не расслабились. Понимали, что после перерыва игра может перевернуться. Я бы не сказал, что во втором тайме игра стала хуже. Надо отдать должное «Спартаку». Во втором тайме нам стало тяжелее, но закончилось победой», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.