Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком»

Матвей Кисляк отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Может, кто-то ждал закрытой игры. Но для болельщиков это было лучше. После 3:0 мы не расслабились. Понимали, что после перерыва игра может перевернуться. Я бы не сказал, что во втором тайме игра стала хуже. Надо отдать должное «Спартаку». Во втором тайме нам стало тяжелее, но закончилось победой», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android