Круговой ответил на вопрос о принципиальности матчей со «Спартаком» и «Зенитом»
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2) ответил на вопрос, с какой из команд игра принципиальнее – «Зенитом» или «Спартаком».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Это один из самых эмоциональных матчей. Сложно выбрать, что принципиальнее для меня — со «Спартаком» или с «Зенитом». Это дерби всея Руси, а с «Зенитом» личное», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Напомним, Круговой является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. Футболист покинул команду в 2024 году.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.
