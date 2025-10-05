Круговой ответил на вопрос о принципиальности матчей со «Спартаком» и «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2) ответил на вопрос, с какой из команд игра принципиальнее – «Зенитом» или «Спартаком».

«Это один из самых эмоциональных матчей. Сложно выбрать, что принципиальнее для меня — со «Спартаком» или с «Зенитом». Это дерби всея Руси, а с «Зенитом» личное», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Круговой является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. Футболист покинул команду в 2024 году.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.