Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Ротор, результат матча 5 октября 2025, счет 0:0, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Нефтехимик» и «Ротор» не забили голов и сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

Хозяева поля набрали 18-е очко в сезоне. Команда из Нижнекамска располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Ротора» 22 набранных очка. Волгоградская команда занимает пятое место в таблице.

В следующем туре «Нефтехимик» примет «Чайку» из Песчанокопского. Матч состоится 11 октября. На следующий день, 12 октября, «Ротор» на домашней арене сыграет с новороссийским «Черноморцем».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
