«Нефтехимик» и «Ротор» не забили голов и сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 18-е очко в сезоне. Команда из Нижнекамска располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Ротора» 22 набранных очка. Волгоградская команда занимает пятое место в таблице.

В следующем туре «Нефтехимик» примет «Чайку» из Песчанокопского. Матч состоится 11 октября. На следующий день, 12 октября, «Ротор» на домашней арене сыграет с новороссийским «Черноморцем».